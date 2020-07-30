Европейский Союз ввел санкции в отношении структур и граждан России и Китая за кибератаки.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕС, в четверг, 30 июля.

Отмечается, что данные санкции были введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который создали год назад.

«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», — указано в сообщении.

Санкции введены в отношении главного центра спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверых россиян.

Как мы сообщали ранее, в Евросоюзе одобрили санкции против Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Подобное решение стало историческим для ЕС.

Тем временем, в России намерены расширить список экономических санкций в отношении Украины.