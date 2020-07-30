В Днепре на перекрестке улиц Калиновая и Янтарная произошло столкновение серьезное ДТП при участии автомобиля DAF и автобуса 38-го маршрута.

Об этом сообщает Информатор.

От удара в салоне автобуса выбило окна, а осколки стекла поранили несколько пассажиров.

Как удалось установить, водитель фуры, который выезжал с улицы Янтарной, на перекрестке не пропустил маршрутку. Удар пришелся в заднюю часть транспортного средства.

Двух пассажиров маршрутки госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

Как мы уже сообщали, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Трагический инцидент произошел в районе поселка Броды.

Также, были названы области, в которых произошло наибольшее количество ДТП с пострадавшими в Украине.