Погода в конце июля порадует украинцев — жара начинает немного спадать. Это подтверждает синоптик Наталка Диденко, которая отмечает, что июль «уходит», забирая с собой жару.

Соответствующий пост она опубликовала у себя в Telegram, пишет Zavtra.

31 июля в западных и северных областях днем ожидается 21-25 градусов. На остальной территории Украины будет еще теплее, но даже на востоке и юге жара начинает спадать — 26-30 градусов.

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Дожди с грозами, местами ливни и шквалы ожидаются в Прикарпатье, на востоке и на юге. На остальной территории — сухо, только вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

В Киеве завтра без существенных осадков. Жара спадет, ожидается около 22 градусов.

Напомним, 29 июля от непогоды пострадала Волынская область, по которой прошелся шквал. Стихия поломала десятки деревьев, оборвала линии электропередач.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.