Министерство здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне.

Как передает Zavtra, список опубликован в Telegram-канале «Коронавирус в регионах».

В «зеленой» зоне находятся такие популярные туристические направления, как: Турция, Египет, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Обратите внимание, что для лиц, которые приехали из стран «красной» зоны (Украина), обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция. Выйти из режима самоизоляции можно, сделав ПЦР-тест на COVID-19 и получив отрицательный результат.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции.

Одновременно с этим в стране регистрируются случаи повторного инфицирования. К примеру, в Тернопольской и Одесской областях.