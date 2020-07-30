Киев может попасть в «оранжевую зону», согласно новому зонированию карантина в Украине.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК.

«Киев окажется на границе — между желтой и оранжевой зонами», — заявил Рубан.

Напомним, Украину намерены поделить на четыре зоны карантина — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, придерживаться социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона аналогична к зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона — добавляется запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов, детских лагерей.

Красная зона — ко всем вышеуказанным ограничениям добавляется запрет работы общественного транспорта, посещение заведений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Как мы уже рассказывали, 12 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 30 июля.

А также, карантин в Киеве после 1 августа не изменят — большинство ограничений будут по-прежнему действовать.