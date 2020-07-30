12 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 30 июля.

Эти области не соответствует требованиям Министерства здравоохранения для ослабления условий карантина, передает Zavtra.

Об этом сообщили на официальной странице Минздрава.

Так, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Черниговской областях и в городе Киев превышен допустимый процент выявления новых больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

А статистика свидетельствует также и о том, что в Закарпатской области обнаружен слишком высокий процент загруженности больниц.

Как мы сообщали ранее, ситуация с COVID-19 в Украине продолжает обостряться. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции.

Также мы рассказывали, что житель Тернопольской области, который уже дважды переболел COVID-19, заразился в третий раз.