Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 30 июля, передает Zavtra.

В указе также говорится «вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л.Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Леонид Кравчук согласился занять эту должность и сказал, что хочет ускорить мир на Донбассе.

Он рассказал, что в настоящее время власти Украины предпринимают все усилия для проведения новой нормандской встречи в Берлине.

Ранее, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков официально подтвердил, что будет временно исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске.

Тем временем, Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – «Люблинский треугольник». Формат, как сообщалось, призван стать важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.