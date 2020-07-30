Стало известно, кого расстреляли в автомобиле Mercedes под Пирятином Полтавской области. Убитым оказался 35-летний криминальный авторитет Александр Мазур.

Об этом говорится в материале Страны.

По информации издания, Александр Мазур — уроженец Горловки Донецкой области. В юности он занимался карате и боксом. После окончания школы в 2001 году трудоустроился «торпедой» (рядовым бойцом) в бригаду горловского авторитета Александра Батурина по кличке Батура.

«Лидер бригады «горловских» Батура в начале 2000-х получил «рукоположение» в смотрящие за Горловкой от вора в законе Сергея Мамедова по кличке Мамед. Банда Батуры специализировалась на квартирных кражах, автоугонах, рэкете горловских бизнесменов, доходе от сбора металла, нелегальной добыче угля и торговле спиртным», — говорится в материале.

Александр Мазур возглавлял звено бригады Батуры, которое занималось контролем нелегальных шахт и сбором металла.

Страна пишет, что после начала война на Донбассе в 2014 году бригада Батуры почти в полном составе переехала в центральную Украину, где вступила в конфликт с местными криминальными авторитетами — попыталась перехватить влияние на криминальные промыслы в Запорожье и Кривом Роге, однако получила отпор со стороны местных группировок.

В 2015 году Александру Батуре и его звеньевому Александру Мазуру удалось получить контроль над несколькими фермерскими хозяйствами в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

«Именно из-за передела влияния на агрохозяйства в этих областях и возник конфликт между горловской бригадой и местными криминальными смотрящими. Поэтому Александра Мазура, как доверенного человека Батуры, могли убить в процессе разборок по этим вопросам», — резюмирует издание.

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