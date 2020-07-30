Школьникам и студентам в Украине разрешили не носить маски во время занятий.

Соответствующий документ обнародовала глава Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в Facebook.

В тоже время, ношение масок обязательно при входе в школу и передвижению по коридорам и между аудиториями.

Также руководители учебных заведений должны будут разработать такой маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.

Перед началом занятий педагоги обязаны опросить учеников или студентов относительно их самочувствия для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.

В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенном помещении, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.

В расписании должна быть предусмотрена возможность разного времени начала, окончания занятий и перерывов для разных классов и групп. Также учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между аудиториями.

Во всех помещениях учреждения образования должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Как мы уже сообщали, Киев может попасть в «оранжевую зону», согласно новому зонированию карантина в Украине.

А 12 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 30 июля.