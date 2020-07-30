Три воина Украины скончались на Донбассе с начала недели. Как сообщается, смерть бойцов связана с резким ухудшением состояния здоровья.

Об этом пишет пресс-служба ООС на своей странице в Facebook 30 июля, передает Zavtra.

«По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям», – сказано в сообщении.

28 июля скончался солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун.

А 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Как мы уже сообщали сегодня, пророссийские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины на Донбассе 30 июля.

Одновременно с этим ветеран АТО Мирослав Гай в Facebook пишет, что Артут Бахнар умер в результате отека головного мозга.