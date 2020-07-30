В Луганской области мужчина в нетрезвом состоянии сорвал и поджег государственный флаг Украины.
Об этом на странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ ЧП в Луганской области Татьяна Погукай, передает Zavtra.
Чрезвычайный инцидент произошел 30 июля в селе Можняковка Новопсковского района. Сообщается, что правонарушитель уже задержан.
Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.
«На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия», – говорится в сообщении.
Правоохранители уже зарегистрировали по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».
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