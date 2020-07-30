На Донбассе в районе Новогнатовки Донецкой области умер Артур Бахнар.

Как передает Zavtra, трагическую новость в Facebook сообщила Виктория Ковальская.

Женщина жалуется, что 29 июля тело скончавшегося военного привезли в Энергодар, но власти города не встречали, и сочувствие родным не выразили.

Она задается вопросом, «это так теперь будут хоронить наших парней?».

Одновременно с этим ветеран АТО Мирослав Гай в Facebook пишет, что Артут Бахнар умер в результате отека головного мозга.

«Да, действительно, к сожалению он умер. Но эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга, неустановленной этиологии. Травм головы нет», – отметил он.

На днях в Ровненской области при загадочных обстоятельствах скончался военный. Правоохранители не исключают, что его избили.

На Донбассе погиб боец ВСУ Артем Козий — 19-летний морпех, который был ранен 21 июля в зоне проведения ООС в районе Павлополя Донецкой области.