Во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Трагический инцидент произошел в районе поселка Броды.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Zavtra. По его словам, водитель пошел на обгон и допустил столкновение с другим авто.

В результате ДТП погибла 16-летняя дочь водителя. Вторая 13-летняя дочь получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы.

Сам водитель получил ряд тяжелых травм, но остался жив. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, осталась жива и не получила серьезных телесных травм.

«Водитель автомобиля «Лексус», гражданин Франции, решил обогнать автомобиль «Нива», однако не справился с управлением, зацепил «Ниву» и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом «Рено». От столкновения с сорокатонной фурой «Лексус» разорвало на две части», – говорится в сообщении.

Пострадавшую девочку доставили в местную больницу, однако в медучреждении не оказалось диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы оказать помощь ребенку. В результате этого девочку на вертолете ГСЧС доставили в Киев.

«Вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии», – отметил Геращенко.

В настоящее время за жизнь ребенка борятся врачи, которые оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

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