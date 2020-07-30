«Нафтогаз» получил в управление акции ЧАО «Газтранзит», владельцем которого является «Газпром».

Решение было принято агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), передает Zavtra.

По результатам конкурсного отбора управляющим стало АО «Укртрансгаз» из группы «Нафтогаз». «Укртрансгаз» получил право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг.

«Теперь поступления от управления арестованными акциями ЗАО «Газтранзит» будут перечисляться в государственный бюджет», — указано в сообщении.

Речь идет о 16 650 именных акций «Газтранзита», владельцем которого является российский «Газпром».

Номинальная стоимость каждой акции составляет две тысячи гривен.

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