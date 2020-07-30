NASA 30 июля отправляет на Марс новый ровер Perseverance (Персеверанс). Старт американской межпланетной станции “Марс-2020” с ровером пройдет с мыса Канаверал во Флориде, где находится база ВВС США. Perseverance и его «друга» — вертолетный дрон Ingenuity — на Красную планету должна доставить ракета Atlas V.

Zavtra сообщает подробности миссии.

«Предстоящая миссия марсохода — первый случай в истории, когда основной задачей являются исследования в области астробиологии. Это поиск ныне существующей или, возможно, существовавшей ранее жизни на этой планете. Мы отправляем марсоход в древний кратер, бывший некогда дном озера. Там когда-то могла существовать жизнь, но сейчас мы этого не знаем», — цитирует ТАСС директора NASA Джима Брайденстайна.

Отметим, имя Perseverance для нового ровера выбирали на специальном конкурсе. Интересно также и то, что Perseverance — это именно тот ровер, который унесет в космос имена жителей Земли. Все желающие могли отправить свое имя на Марс заполнив анкету на сайте NASA. В акции поучаствовало почти 11 миллионов человек — их имена записали на карту памяти и она находится на корпусе марсохода. На табличке также нанесен рисунок с Солнцем и планетами, где в лучах нашей звезды азбукой Морзе записан девиз «Explore As One» (Исследуем вместе).

Трансляция

Perseverance и Ingenuity достигнут Марса в феврале 2021 года. Аппарат приземлится в районе кратера Езеро. Ровер должен собрать в кратере 40 образцов грунта и оставить их на поверхности Марса. На Землю они попадут с помощью другого космического аппарата в 2031 году.

«На новом ровере семь научных инструментов — для самого детального анализа марсианских пород и поиска органических примесей», — пишет Медуза.

Для перемещения по Марсу ровер оснащен шестью колесами полуметрового диаметра из алюминиевого сплава с титановыми спицами — похожими, но несколько более прочными, чем на «Кьюриосити». В состав полезной нагрузки ровера входят семь научных инструментов:

Камера Mastcam-Z — система из двух камер для панорамных и стереоскопических снимков поверхности, в том числе с оптическим увеличением. Также ее будут использовать для определения минералогического состава пород на поверхности Марса.

Камера-спектрометр SuperCam — инструмент для анализа химического и минералогического состава марсианских пород.

Рентгеновский флуоресцентный спектрометр PIXL с тепловизором позволит сделать самый детальный анализ элементного состава грунта на Марсе за всю историю исследований планеты.

Ультрафиолетовый рамановский спектрометр SHERLOC с камерой высокого разрешения будет искать органические примеси в грунте и уточнять его минеральный состав. На его калибровочной мишени кроме всего прочего размещены пять кусочков материалов, которые в будущем будут использоваться для создания марсианских скафандров.

Метеостанция MEDA обеспечит измерение температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра, относительной влажности и размера и формы частиц пыли в воздухе.

Радар сверхбольшого диапазона RIMFAX — георадар, предназначенный для обнаружения ближайших подповерхностных слоев пород, умеющий «заглядывать» на глубину до 10 метров.

Манипулятор — помимо спектрометров, на нем установлен небольшой механизм, способный бурить небольшие отверстия на глубину до шести сантиметров.

В состав марсохода включили экспериментальный вертолетный дрон Ingenuity (Инженьюити — изобретательность) — первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат. Он оснащен двумя углепластиковыми винтами диаметром 120 сантиметров. Сам аппарат при этом имеет относительно скромные размеры, его длина не превышает 20 сантиметров, а общая масса составляет около двух килограммов. За пределами корпуса находятся посадочные опоры, антенна, солнечная батарея и сами лопасти винта.

Perseverance будет садиться сразу с полетной траектории, без выхода на орбиту вокруг Марса. Такая схема посадки позволила сэкономить на топливе для торможения, но потребовала, как и в случае с Curiosity, использовать мощную теплозащиту и сложную с инженерной точки зрения систему посадки — «небесный кран».