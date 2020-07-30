Погода нанесла очередной удар по Украине, на этот раз пострадала Волынская область, по которой 29 июля прошелся шквал. Стихия поломала десятки деревьев, оборвала линии электропередач.

Как передает Zavtra со ссылкой на ВолиньUA, больше всего пострадал Гороховский район.

По словам жительницы села Подберезье Майи Новосад, гроза продолжалась полчаса, но за это время несколько домов лишились кровли.

В сети также пишут, что от сильного ветра пострадала и Ровненская область. Сильный ливень затопил улицы Дубно и Острога.

В ГСЧС сообщают, что непогода привела к обесточиванию 52 населенных пунктов в пяти областях. В частности, в Черниговской области по состоянию на 7:00 30 июля без света оставались 23 поселка, в Ровенской — 13, Сумской — 10, а также по 3 в Волынской и Черновицкой областях.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.