Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что война на Донбассе закончится, как только там прекратится вооруженная фаза противостояния. Другими словами, боевики перестанут стрелять.

По его словам, тогда автоматически возникнут дальнейшие вопросы – организации жизни, выборов и всего, что нужно для этого региона. Об этом он рассказал в интервью «Апострофу«.

«Там уже автоматически воспроизвести жизнь такой, как она была раньше, видимо, не удастся. Какие-то изменения нужно будет вносить, какие-то коррективы, больше свобод, особенностей. Я не говорю об особом статусе, а об особой форме управления. Надо думать и искать, но в самом начале надо прекратить огонь», – поделился мыслями политик.

Он подчеркнул, что это важно, даже если такое прекращение огня будут считать замороженным конфликтом. По его убеждению, этого слова не нужно пугаться.

«Главное прекратить огонь и начать решать вопросы, которые там острые. Но Украина и государства на ее стороне должны иметь абсолютно ясную программу, чтобы этот вопрос был решен в интересах Украины и с учетом позиций стран, которые близко с нами общаются», – объяснил Кравчук.

В то же время добавил: не стоит надеяться на то, что прекращение огня сразу изменит ситуацию на Донбассе на 180 градусов.

«Там все зашло настолько далеко и все настолько сложно, что нужны будут время, усилия и большие финансовые и другие ресурсы», – подытожил первый президент.

Ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также назвал главное условие проведения выборов на Донбассе.

Накануне российские представители от ОРДЛО устроили истерику на переговорах Трехсторонней контактной группы, причиной стало постановление ВР о проведении местных выборов на Донбассе.