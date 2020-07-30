Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда могут получить статус государственных праздников в Украине.

Как сообщается на официальном сайте ОП, президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабмину.

Глава государства подписа соответствующий указ 30 июля.

В документе указано, что предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Кабмин должен выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести законопроект на рассмотрение парламента.

Ранее мы уже публиковали календарь церковных праздников на август 2020 в Украине.

Также напоминаем, в августе отмечается государственный праздник День Независимости Украины, в связи с этим украинцы получат дополнительный выходной.