Расстрел Mercedes, который обнаружили на трассе Киев-Харьков оказался спецоперацией Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Напомним, в автомобиле якобы обнаружили тело известного в криминальныых кругах Александра Мазура.

Как сообщили правоохранители, «спецоперация» была проведена, чтобы предотвратить заказное убийство.

«Убитого» Александра Мазура заказал другой «уголовный авторитет», обещая заплатить 50 тысяч долларов.

В четверг, 30 июля, оперативники задержали организатора – 45-летнего жителя Киевской области с уголовным прошлым – во время передачи 25 тысяч долларов.

Ранее был зафиксирован факт передачи еще 5 тысяч долларов.

В полиции уточнили, что спецоперация проводилась в несколько этапов: 29 июля около 16:00 на трассе Киев-Харьков был инсценирован расстрел автомобиля Mercedes-Benz S-Class с телом мужчины в салоне.

Расследование ведется по ч.1 ст.14, п.11, п.12 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ.

Ранее стало известно, кого расстреляли в автомобиле Mercedes под Пирятином Полтавской области. Убитым оказался 35-летний криминальный авторитет Александр Мазур.