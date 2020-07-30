В крови рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), не обнаружено следов наркотиков.

Об этом сообщает российский Telegram-канал о происшествиях «112», ссылаясь нна первичный анализ останков расчлененного женой в российского музыканта.

В связи с такими данными история смерти музыканта становится все более запутанной, а показания его жены Марины Кохал — все подозрительнее.

У правоохранителей вызывает сомнения рассказ женщины о смерти рэпера якобы от передозировки и о ее желании «спасти его репутацию» путем избавления от трупа и объявления Юшко в розыск.

В свою очередь, друзья умершего рэпера Картрайта утверждают, что он употреблял алкоголь, а не наркотики.

Как мы уже сообщали, 30 июля, в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте нашли расчлененным тело рэпера Versus Battle Энди Картрайта.