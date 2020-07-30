Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения украинского производства.

Подробности в Facebook сообщает пресс-служба силового ведомства, передает Zavtra.

В частности, сообщается, что силовики разоблачили должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконный поставок в Россию товаров военного назначения и двойного использования, которые производят государственные оборонные предприятия.

О поставках силовики узнали в марте месяце и с тех пор документировали все. Для этого в июле провели ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

«Частные предприниматели закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства», — говорится в сообщении СБУ.

Также сообщается, что в Россию участники схемы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор противоправной сделки — заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму военнослужащего Черноморского флота, который якобы шпионил в пользу Украины.

Служба безопасности Украины задержала своего экс-сотрудника Андрея Байдалу, которого называли организатором убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко.