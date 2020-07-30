COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 17 миллионов 29 тысяч 155 человек. Умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией 667 тысяч 11 пациентов.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Активных больных сейчас уже меньше, выздоровели 9 948 163 человек.

Первое место в рейтинге заболеваемости и смертности занимают США — 4 426 982 (заболевших) и 150 713 (умерших).

На втором месте Бразилия, где заболели с начала пандемии 2 552 265 человека, умерли 90 134.

На третьем месте по количеству заболевших занимает Индия — 1 581 963. На третьем месте по количеству смертей находится Великобритания — 46 046 человек. Впрочем, ее скоро обгонит Мексика, где умерли — 45 361 человек.

В России заболели уже 827 509 человек.

Напомним, вспышка коронавируса в киевском Институте специальной связи и защиты информации КПИ имени Игоря Сикорского усилилась — COVID-19 обнаружили у еще 81 человека.