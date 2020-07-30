Российскому актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Такое решение принял Пресненский суд Москвы в ходе слушания по делу о смертельном ДТП, совершенным актером в июне этого года, передает Zavtra.

Адвокат актера Эльман Пашаев просил суд отменить домашний арест и разрешить Ефремову гулять раз в день по два часа, но его просьбу в суде не удовлетворили.

Также он заявлял, что артист не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, поскольку Ефремов не признает вину.

Слушание проходило в закрытом режиме.

«Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», – сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Михаила Ефремова до суда сопровождали на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных актеру ограничений в виде домашнего ареста.

Также адвокат Ефремова заявил, что не уверен, был ли его подзащитный за рулем в момент ДТП. И добавил, что у актера нет проблем с употребленем алкоголя и алкоголизма.

«Проблем с алкоголем у него нет, от алкоголизма он не страдает. Я как адвокат сам иногда употребляю. Считаете, что он злоупотребляет?» – говорил Пашаев.

Как мы уже сообщали, актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину по делу о смертельном ДТП, совершенном им в начале июня.