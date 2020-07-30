Президент США Дональд Трамп предлаггает перенести президентские выборы в стране.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, передает Zavtra.

Он считает, что голосование на выборах по почте, в связи с пандемией коронавируса, может привести к фальсификации результатов.

«С универсальным голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо) в 2020 году выборы станут самыми неточными и мрачными в истории. Это будет большим препятстивем для США. Отсрочить выборы, пока люди не смогут правильно, безопасно и безопасно голосовать???» — написал президент США.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Согласно предварительным прогнозам The Economist, Джо Байден с вероятностью 99% победит Дональда Трампа на выборах.

Ранее мы уже сообщали, что Канье Уэст все-таки подал заявку на участие в выборах президента США. Он уже оплатил регистрационный взнос в размере 35 000 долларов.

Тем временем, ураган «Ханна» в штате Техас снес часть Стены Дональда Трампа на границе с Мексикой.