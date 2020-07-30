В Российской Федерации отказались признавать украинское гражданство задержанных в Беларуси членов ЧВК «Вагнера».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, все задержанные – российские граждане. Также у властей РФ нет информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, у Кремля пока нет.

«Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», – добавил Песков.

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях на Донбассе.

«А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК в российском законодательстве нет», – ответил пресс-секретарь.

Также Песков сообщил, что Кремль примет во внимание заявление российского террориста Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть «два или три бойца», которые «служили» вместе с ним на Донбассе.

Как мы уже рассказывали, Беларусь после задержания 32 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» существенно усилила свои границы.

А президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей ЧВК «Вагнер» под Минском.