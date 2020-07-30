Украина отменила обязательную самоизоляцию для украинских граждан, которые возвращаются с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

Теперь «посетители» оккупированныых территорий не будут подпадать под самоизоляцию.

«С 1 августа вступает в силу постановление правительства, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение „Дій вдома“. Эта норма отменяется», — сказал Демченко.

Также увеличено количество исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран «красной зоны» с широким распространением COVID-19.

Самоизоляцию отменили для лиц, не достигших 12 лет, дипломатов, путешествующих транзитом и для экипажей грузовых, морских и воздушных судов, а также инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО.

Как мы рассказывали ранее, Киев может попасть в «оранжевую зону», согласно новому зонированию карантина в Украине.

А также, 12 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений по состоянию на 30 июля.