Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно посещать территорию Содружества.

Украина снова не попала в список «зеленой зоны», соответственно, граждане Украиныы не могут свободно путешествовать в ЕС в ближайшие две недели.

Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы, передает Zavtra.

Список «одобренных» стран Евросоюзом:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

Как мы уже рассказывали раньше, министерство здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне.

Тем временем, в Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — в среду, 29 июля, зафиксировано 1 197 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 4 региона перешли отметку в 100 зараженных за сутки.