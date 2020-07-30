Беларусь после задержания 32 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» существенно усилила свои границы.

Об этом сообщает БелТА.

Президент страны Александр Лукашенко на заседании СНБО приказал Государственному пограничному комитету усилить оперативное прикрытие границ.

«Касается это и границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», – заявил генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Также известно, что будут в Беларуси следить и за массовыми мероприятиями.

«За усиление контроля за допуском к местам проведения мероприятий, обеспечение безопасности, проверки людей. Потому что за организационной структурой у задержанных людей четко можно проследить определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это, будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», – сообщил Равков.

Одновременно в сети уже сообщают о том, что в Минск перебрасывают военную технику. К примеру, Telegram-канал NEXTA Live пишет, что под Минском и в городе жители уже замечают активное передвижение военных:

«Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского. О том, как по всей Беларуси сейчас перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а также зачем это нужно, мы расскажем в самое ближайшее время».

Telegram-канал также заметил интересную деталь, Лукашенко проводил совещание с катетером в руке.

«На трассе М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок — пока неизвестно. Предварительно, на этом участке трассы будут проходить ежегодные учения по взлёту/посадке военной авиации на трассу», — комментирует канал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей ЧВК «Вагнер» под Минском.