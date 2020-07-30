В Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте нашли расчлененным тело рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

Как передает Zavtra, об этом пишет КП.

В полицию о трупе сообщил адвокат супруги Энди. По версии Марины, Энди Картрайт скончался 4 дня назад от передозировки наркотиков. Заметив это, она решила скрыть от поклонников его смерть, расчленила и спрятала труп. Но, что делать дальше, не знала.

Приехавшие полицейские действительно нашли 5 пакетов с частями тела рэпера. Супругу Энди задержали для допроса.

В квартире также нашли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз.

Последний раз Энди был в соцсети 27 июля. В его группе стоял анонс нового трека.

Энди Картрайт родился в Украине. В конце 2013 года Энди записал альбом про глухого кота. После этого его позвали на рэп-баттл Versus.

Отметим, не так давно в Санкт-Петербурге произошло другое жуткое убийство — мужчина жестоко убил свою 23-летнюю жену, расчленил ее тело и выбросил под подъезд.