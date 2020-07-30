В партии «Слуга народа» произошла вспышка коронавируса — заболел нардеп Даниил Гетьманцев, а также депутаты мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инфицированные народные депутаты группами проводили личные встречи с президентом Владимиром Зеленским в Офис президента.

«После того как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут в ОП. Но на встречах было все так: 15 депутатов делят между собой время и обсуждают проблемные вопросы, например, в регионах», — заявил источник.

Также по словам источника, количество инфицрованных COVID-19 нардепов значительно больше, так как заболевшие депутаты активно коммуницировали с коллегами по парламенту.

Как мы рассказывали ранее, в Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — в среду, 29 июля, зафиксировано 1 197 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 4 региона перешли отметку в 100 зараженных за сутки.

А также, вспышка коронавируса в киевском Институте специальной связи и защиты информации КПИ имени Игоря Сикорского усилилась — COVID-19 обнаружили у еще 81 человека.