На пенсию в 60 лет в 2020 году смогут уйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно будет иметь 16 лет стажа.

Как передает Zavtra, при этом ежегодно требования по стажу будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа.

Обозреватель отмечает, что если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным придется работать дольше.

По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Специалисты также отмечают, что около 4 миллионов украинцев сейчас работают без официального оформления и взносы в Пенсионный фонд не платят. Кроме того, еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег не хватает.

Ранее в Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.

Кабмин Украины ввел денежный «аналог вместо «пакета малыша», который получают матери новорожденных. На время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.