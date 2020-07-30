Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает обостряться. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Zavtra, всего в Украине уже 68 794 случаев COVID-19. Выздоровели 38 154 (+760 за прошедшие сутки) человека.

Умерли 1 673 (+23 за прошедшие сутки)

COVID-19 в Украине — статистика по областям

Винницкая область — 2698 (+38)

Волынская область — 3735 (+41)

Днепропетровская область — 1394 (+30)

Донецкая область — 865 (+4)

Житомирская область — 1807 (+43)

Закарпатская область — 5078 (+70)

Запорожская область — 779 (+12)

Ивано-Франковская область — 4446 (+104)

Кировоградская область — 702 (+5)

Киев — 8131 (+199)

Киевская область — 3672 (+43)

Львовская область — 9397 (+131)

Луганская область — 122 (0)

Николаевская область — 578 (+15)

Одесская область — 3150 (+46)

Полтавская область — 431 (+17)

Ровненская область — 5942 (+105)

Сумская область — 484 (+17)

Тернопольская область — 2922 (+70)

Харьковская область — 3626 (+70)

Херсонская область — 224 (0)

Хмельницкая область — 1109 (+23)

Черновицкая область — 5812 (+61)

Черкасская область — 919 (+9)

Черниговская область — 789 (+44)

COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 17 миллионов 29 тысяч 155 человек. Умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией 667 тысяч 11 пациентов.