В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 июля.
Как передает Zavtra, в нашу страну пришло небольшое похолодание.
Повезло жителям севера, запада, частично центра, где температура опустилась до 26-28 градусов.
На юге и востоке сохраняются 31-33 градус.
Дожди с грозами сегодня ожидаются в Черновцах, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Сумах и Харькове.
«30 июля у восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.