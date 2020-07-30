В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 июля.

Как передает Zavtra, в нашу страну пришло небольшое похолодание.

Повезло жителям севера, запада, частично центра, где температура опустилась до 26-28 градусов.

На юге и востоке сохраняются 31-33 градус.

Дожди с грозами сегодня ожидаются в Черновцах, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Сумах и Харькове.

«30 июля у восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.