COVID-19 продолжает распространяться по Украине с большой скоростью — за прошедшие сутки, 29 июля, в стране установлен новый антирекорд по заболеваемости, почти 1200 новых случаев. Одновременно с этим в стране регистрируются случаи повторного инфицирования. К примеру, в Тернопольской и Одесской областях.

Как передает Zavtra, по словам начальника управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимира Богайчука, житель Тернопольской области, который уже дважды переболел COVID-19, заразился в третий раз.

“Наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 — на кислородной маске, 17 — на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии», — говорится в его обращении, опубликованном в Facebook.

Чиновник подчеркнул, ситуация ухудшается, потому что люди не понимают сложность ситуации, игнорируют карантин.

Он также, что есть регионы, где COVID-19 агрессивен, к примеру, в Монастырском районе области почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

В области также зафиксирован случай повторного заражения: «В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболевший уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания”.

Одновременно с этим в сети пользователь из Одессы с ником «buger» (Сергей в Instagram) утверждает, что заболел COVID-19 во второй раз.

COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 17 миллионов 29 тысяч 155 человек. Умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией 667 тысяч 11 пациентов.