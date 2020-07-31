Восемь человек погибли, еще семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в аннексированному Крыму — маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как передает Zavtra, подробности сообщает ТАСС.

Известно, что авария произошла около 6:40 рядом с городом Белогорск на трассе Таврида, когда водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Также известно, что в микроавтобусе находилось двое детей, но они не пострадали.

Причины ДТП сейчас выясняются.

Напомним, в Днепре фура протаранила автобус людьми.

А во Львовской области иностранец стал виновником ДТП, в котором погибла его дочь, а вторая — впала в кому.