В Apple объявили о переносе выпуска новых iPhone. Пока что в компании говорят о переносе на несколько недель, но западные СМИ считают, что ждать новых «яблок» в сентябре уже не стоит.

О том, что Apple планирует выпустить новые модели iPhone «на несколько недель позже» во время разговора с инвесторами сообщила финансовый директор компании Лука Маэстри. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — цитирует Маэстри The Verge.

Также издания отмечает, есть вероятность, что новые iPhone представят на презентации в сентябре, но при этом непонятно, будут ли они готовы даже к октябрю.

Bloomberg также предполагает, что новые модели появятся в продаже в октябре.

В Apple не говорят о причинах переноса выпуска, возможно, это связано с пандемией COVID-19. Западные СМИ сообщают, что в апреле компания уже откладывала массовое производство новых айфонов из-за перебоев с поставками компонентов.