Правительство Австрии не продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение со странами, которые входят в группу риска.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Zavtra.

В то же время, общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным — то есть запрещенным.

«То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны…), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID», – отметил он.

Как утверждает посол Щерб, официальная нота о новом режиме ожидается 1 августа.

«Знаю, что очень много вопросов от украинских студентов, которые только поступили в австрийские вузы и поэтому еще не имеют вида на жительство. Ответа о порядке их прибытия я пока не имею. Буду иметь – напишу», – подытожил посол.

Как мы уже сообщали ранее, после длительного карантина, который ввели из-за пандемии COVID-19, украинцы уже могут посетить 25 стран. Но главным критерием для возможности украинцев путешествовать остается ситуация внутри страны.

А также, Рада приняла во втором чтении законопроект №2424 о государственном сборе за вылет пассажиров и груза из аэропортов Украины.