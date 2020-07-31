Церковные праздники в августе — в последний месяц лета православные отмечают медовый, яблочный и ореховый спас.

Zavtra публикует календарь церковных праздников в августе.

1 августа — Преподобной Макрины Каппадокийской; Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

2 августа — День пророка божия Илии

3 августа — Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна

4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

5 августа — Мучеников Трофима и Теофила

6 августа — Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба; Мученицы Христины Тирской, Преображение Господне по Католическому календарю

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа — Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских

9 августа — Великомученика и целителя Пантелеимона

10 августа — Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов

11 августа — Мученика Каллиника Киликийского

12 августа — Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника

13 августа — Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня; Праведного Евдокима Каппадокиянина

14 августа — Начало Успенского поста; Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара. Отмечается Маковей или Медовый Спас, в связи с чем начинается интенсивный сбор меда и его освящение.

15 августа — Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона; Успение Пресвятой Богородицы Иисуса Христа по Католическому календарю

16 августа — Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августа — Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августа — Память освящения Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве; Предпразднство Преображения Господня; Мученика Евсигния Антиохийского

19 августа — Преображение Господне. Отмечается Яблочный спас — праздник урожая. Считается, что после 19 августа природа разворачивается от лета к осени и зиме.

20 августа — Попразднство Преображения Господня; Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

21 августа — Святителя Емилиана; мучеников Елевтерия и Леонида

22 августа — Апостола Матфия

23 августа — Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских

24 августа — Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона

25 августа — Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними

26 августа — Отдание праздника Преображения Господня; Преподобного Максима Исповедника

27 августа — Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа — Празднование икон Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» и Феодоровской; Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа; Мученика Диомида врача. Также отмечается Ореховый или Хлебный спас. Традиционно 29 августа выпекали хлеб из зерна нового урожая.

30 августа — Священномученика Мирона Кизического, пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского. Празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.

31 августа — Празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица; Мучеников Флора и Лавра.

Посты в августе:

С 14 августа до 27 августа — Успенский пост, который установлен в память об Успении Пресвятой Богородицы (28 августа).

5, 7, 12 августа будут однодневные посты. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.