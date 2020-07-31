Комитет избирателей Украины назвал депутатов, которые чаще всего прогуливали пленарные заседания Верховной Рады в июле 2020.

Как сообщает Zavtra, больше всего гуляют депутаты группы За будущее и представители партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

В среднем на заседаниях были зарегистрированы только 59% депутатов За будущее и 57% депутатов ОПЗЖ.

От фракции Голос в среднем на заседаниях присутствовали 63% депутатов.

От ВО Батькивщина — в среднем на заседаниях присутствовали 66%.

Наиболее высокие показатели посещаемости у Слуг Народа, депутатов Европейской солидарности и группы Доверие. В среднем на заседаниях было зарегистрировано 73% депутатов СН, 72% депутатов ЕС и столько же депутатов группы Доверие.

По сравнению с предыдущим месяцем стали чаще посещать заседания Рады депутаты ВО Батькивщина (+ 4%), Слуги Народа (+ 4%) и ЕС (+ 3%). В то же время снизили свою активность депутаты ОПЗЖ (-3%) и Голоса (-1%).

По данным КИУ, в среднем в июле на заседаниях Совета было зарегистрировано 293 народных депутата. Это несколько меньше, чем в июне, когда было зарегистрировано 298 депутатов.

Как сообщалось ранее, в партии Слуга народа произошла вспышка коронавируса — заболел нардеп Даниил Гетьманцев, а также депутаты мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко.

Депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут насмерть сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина скончался от травм на месте.