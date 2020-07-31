Число жертв ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе «Таврида» в аннексированном Крыму увеличилось.

Также известно, что среди пострадавших беременная женщина, пишет Zavtra. Санитарная авиация уже доставила ее в Перинатальный центр Симферополя.

Еще четверо пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» были перевезены из Белогорской больницы в Симферополь. Один из них скончался. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, пишет КП.

Издание также пишет, что ДТП произошло около 5 утра в районе села Рускаовка. На месте погибли 8 человек, включая водителя микроавтобуса. По пути в больницу скончалась еще одна пассажирка автобуса. Другая женщина умерла уже в больнице.

Причина ДТП официально не озвучена, предварительно, водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию. Российское издание также пишет, что попавший в ДТП микроавтобус взят фирмой-перевозчиком в аренду. Перевозки на данном автобусе велись по заказу. Предварительно транспорт был технически исправен. Пассажиров для перевозок по маршруту Крым – Краснодар — Крым собирали через сервис blablacar и оформляли как нерегулярные заказные перевозки. В частности, такой деятельностью в Крыму занимается фирма «ДонецТранс», зарегистрированная в Нижнегорске.

ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части больницы скорой помощи №6 в Симферополе Александра Влахова пишет, что четверо пострадавших пассажиров микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, находятся в реанимации.

«Состояние беременной стабильное, сейчас решаем вопрос совместно с хирургами, акушерами-гинекологами, о дальнейшей тактике ее лечения. Плод жив, все благополучно, но ей предстоят операции. У нее скелетная травма», – рассказал Влахов журналистам.

Напомним, рано утром 31 июля микроавтобус «Мерседес Спринтер», двигаясь по направлению в Симферополь, совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находились 15 человек.

Крым.Реалии пишут, что жители Крыма называют трассу «Таврида» — «дорогой смерти» — из-за частых ДТП.

Как известно, о начале строительства четырехполосной автомобильной дороги «Таврида» (от Керчи до Севастополя) в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства неоднократно сдвигали. Для строительства «Тавриды» были изъяты тысячи земельных участков.

Напомним, в Днепре фура протаранила автобус людьми.

А во Львовской области иностранец стал виновником ДТП, в котором погибла его дочь, а вторая — впала в кому.