В Иране заявили, что согласны выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — заявил Мусави.

Дипломат также добавил, что «многие пассажиры» были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами). Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся, добавил он, напомнив, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Как сообщалось ранее, расшифровка «черных ящиков» подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, «черные ящики» подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства.

8 января 2020 года после взлета с аэродрома Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который совершал рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала Иран отрицал свою причастность к трагедии, заявляя, что катастрофа произошла из-за технических проблем. 11 января Иран признал, что авиалайнер сбили бойцы Корпуса стражей Исламской революции.

Самолет МАУ сбили двумя ракетами зенитно-ракетной системы «Тор-М1», которую Иран получил из РФ.

В июле 2020 года появился доклад Организации гражданской авиации Ирана. В нем говорилось, что комплекс ПВО, который сбил самолет, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен — из-за перемещения системы ПВО произошли ошибки в настройке и лайнер был ошибочно опознан как движущийся в сторону Тегерана, хотя самолет МАУ вылетал из столицы Ирана.