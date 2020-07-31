В Украине с 1 августа меняются правила карантина — всю страну поделят на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины, передает Zavtra.
Как известно, адаптивный карантин в Украине уже продлен до 31 августа 2020 года.
В зависимости от эпидемиологической ситуации области Украины будут разделятся на зоны различных карантинных ограничений.
«Зеленая зона» предусматривает:
— пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
— проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
— кинотеатры с заполненностью на 50%
— перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
В «желтой зоне» работают ограничения «зеленой», а также:
— посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В «оранжевой зоне» — работают ограничения «желтой», а также:
— деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
— деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
— плановые госпитализации в больницах;
— спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
— прием новых изменений в детские лагеря;
— ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
В «красной зоне» работают ограничения «оранжевой», а также:
— работа общественного транспорта;
— посещение учебных заведений;
— деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как мы сообщали ранее, COVID-19 продолжает распространяться по Украине с большой скоростью — за прошедшие сутки, в стране установлен новый антирекорд по заболеваемости, почти 1200 новых случаев.
Одновременно с этим в стране регистрируются случаи повторного инфицирования. К примеру, в Тернопольской и Одесской областях.