В Украине с 1 августа меняются правила карантина — всю страну поделят на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины, передает Zavtra.

Как известно, адаптивный карантин в Украине уже продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации области Украины будут разделятся на зоны различных карантинных ограничений.

«Зеленая зона» предусматривает:

— пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

— проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

— кинотеатры с заполненностью на 50%

— перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В «желтой зоне» работают ограничения «зеленой», а также:

— посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой зоне» — работают ограничения «желтой», а также:

— деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

— деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

— плановые госпитализации в больницах;

— спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

— прием новых изменений в детские лагеря;

— ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В «красной зоне» работают ограничения «оранжевой», а также:

— работа общественного транспорта;

— посещение учебных заведений;

— деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как мы сообщали ранее, COVID-19 продолжает распространяться по Украине с большой скоростью — за прошедшие сутки, в стране установлен новый антирекорд по заболеваемости, почти 1200 новых случаев.

Одновременно с этим в стране регистрируются случаи повторного инфицирования. К примеру, в Тернопольской и Одесской областях.