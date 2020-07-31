В Укаине изменились изменились правила выплаты социальной помощи для матерей-одиночек.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Кто может обратиться за помощью:

одинокие матери (которые не состоят в официальном браке);

незамужние/неженатые усыновители, если в детском свидетельстве о рождении или документе о рождении, выданном компетентными органами иностранного государства отсутствует запись об отце (матери);

мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, если он не получает пенсию по потере кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца (предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

Мать, которая не находилась и не находится в официальном браке с отцом ребенка, но живет с ним вместе и ведет совместное хозяйство, не имеет права на получение соцпомощи, поскольку не считается матерью-одиночкой.

Какие документы нужны для оформление помощи для матери-одиночки в 2020 году

1) заявление о назначении пособия, составленное по форме, утвержденной Минсоцполитики;

2) декларация о доходах и имуществе лиц, обратившихся за социальной помощью;

3) справка о доходах;

4) выписка из Госреестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

5) копия детского свидетельства о рождении.

Усыновители подают также копию решения об усыновлении.

На какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в 2020 году:

дети до 6 лет — от 1779 грн до 1921 грн;

дети от 6 до 18 лет — от 2218 грн до 2395 грн;

дети от 18 до 23 лет — от 2102 грн до 2270 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин Украины ввел денежный «аналог» вместо «пакета малыша», который получают матери новорожденных.