Карантин в Украине из-за пандемии COVID-19 может продлиться до конца 2021 года.

Такое мнение выразил врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

«По длительности карантина. Пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов таковы — пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени», — считает врач.

Также Курпита отмечает, что несмотря на пандемию, в Украине постепенно ослабляется карантин.

«Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний. И, конечно, город Киев всегда в зоне риска, в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и извне. В городе огромная сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса», — подытожил Курпита.

Как мы уже сообщали, в Украине уже провели 1 013 793 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 по состоянию на 30 июля.

А также, в стране за сутки зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19. Всего в мире с начала пандемии заболели 17 миллионов 295 тысяч 538 человек, а умерли 673 тысячи 171 человек.