Уровень безработицы в Украине составит 10% к концу 2020 года. При этом согласно предыщему прогноу, количество «будущих» безработных выросло еще на 0,5%.

Об этом сообщается в инфляционному отчете Нацбанка Украины за июль, передает Zavtra.

«Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень. Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства», — говорится в сообщении.

Также согласно прогнозам Нацбанка на 2021 год, процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 — 8,8% (8,6% ранее).

Как мы сообщали ранее, количество скрытых безработных в Украине выросло до трех миллионов человек,что составляет примерно 17% общей рабочей силы в Украине.

А также стало известно, что экономика Украины упадет на 4,8% по итогам 2020 года.