Мусульманский праздник Курбан-байрам или день жертвоприношения отмечается 31 июля.

Zavtra напоминает, что Курбан-байрама связан с историей о пророке Ибрагиме. Ему приснился ангел Джабраил, который сообщил, что Аллах велит Ибрагиму принести в жертву его сына Исмаила.

Когда Ибрагим уже совершал обряд, Аллах затупил нож — Ибрагим не смог убить сына. Жертву заменили на барана. Считается, что все это — испытание веры, которую пророк прошел с достоинством.

После этого Курбан-байрам стали называть праздником приношения жертвы (каждый год мусульмане приносят в жертву барана или овцу).

Убийство животного — отдельный ритуал. Считается, что закалывать нужно так, чтобы смерть была быстрой и легкой, и баран не увидел ножа. Проявлять агрессию нельзя. Приносить в жертву больных, хромых и старых животных нельзя.

Традиция гласит, что треть овцы отдают бедным, треть — родным, треть — своей семье. Брать деньги за мясо запрещается. Обязательно в Курбан-байрам мусульмане навещают близких, молится о душах умерших.

Кроме того, это выходной день.

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Курбан-байрам — поздравления

Пусть Аллах услышит молитвы, одарит дом земными и небесными благами, хранит ваше счастье

Как сообщалось ранее, Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда могут получить статус государственных праздников в Украине.