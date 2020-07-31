В греко-католической Святоуспенской Унивской Лавре произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ в Facebook, передает Zavtra.

В связи со вспышкой, Лавра будет закрыта на карантин, а также будут отменены открытые богослужения.

«Святоуспенская Унивская Лавра по причине обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу все публичные богослужения будут отменены вплоть до особого распоряжения. Просим ваших молитв за выздоровление братии», — сказано в сообщении.

Ранее старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец скончался от осложнений, связанных с коронавирусом.

Как мы рассказывали ранее, иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с больше вероятностью не заболеют коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Также, 12 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений.