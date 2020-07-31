В России отреагировали на создание так называемого «Люблинского треугольника» Польшей, Литвой и Украиной.

Как сообщает Zavtra, российский сенатор Алексей Пушков уверен, что Варшава стремится выйти к Черному морю.

«C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины Польша намерена выйти к Черному морю. Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – «Польша от моря до моря», – отметил Пушков.

По его словам, политика Юзефа Пилсудского привела к трагедии для Польши.

«Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом», – заявил российский сенатор.

Отметим, некоторые эксперты считают, что целью нового формата может стать включение Беларуси в западную сферу влияния.