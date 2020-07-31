Национальный банк Украины на 31 июля установил официальный курс доллара на уровне 27,69 гривен.

Как передает Zavtra, об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара поднялся на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 июля установлен на таком уровне: 27,6913 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 30 июля составляет 27,6867 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,547 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил о том, что экономика Украины упадет на 4,8% по итогам 2020 года.

Курс доллара в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар. Об говорится проект постановления «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы», который содержится в повестке дня заседания Кабмина.