Растущая Луна в августе будет 1 и 2 числа, а также в период с 20 до 31. Астрологи отмечают, что на август выпадает 13 дней, которые считаются благоприятными для всевозможных дел и начинаний.
Об этом пишет Обозреватель.
Специалисты считают, что период растущей Луны подходит для планирования и новых дел как в карьере, так и в личной жизни.
Что можно делать в растущую Луну
- заниматься строительством;
- переезжать;
- идти в отпуск;
- caжать новые растения;
- заключать сделки;
- инвестировать в прибыльные проекты;
- мечтать, планировать, ставить цели;
- планировать хирургические операции;
- стричь волосы,
- заниматься спортом, очищением организма, спа-процедурами;
- делать маникюр;
- посещать косметолога.
Что нельзя делать в растущую Луну
- лениться, быть пассивным;
- избавляться от вредных привычек, бросать курить и т.д.;
- жаловаться на жизнь, думать о плохом;
- садиться на диету – результата не будет;
- ссориться, ругаться, выяснять отношения;
- голодать, не высыпаться;
- одалживать деньги;
- по мнению некоторых эзотериков, нельзя совершать действия, направленные на устранение чего-либо из организма (стричься, удалять зубы, делать чистку лица, депиляцию и т.д.), а также рубить деревья и срывать цветы.
Известный украинский астролог Влад Росс считает, что волна терактов может продлится в Украине еще месяц. Как утверждает астролог, минирования и захваты заложников, которые участились в последнее время, связаны с тем, что планета Марс вошла в знак Овна.