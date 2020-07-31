Растущая Луна в августе будет 1 и 2 числа, а также в период с 20 до 31. Астрологи отмечают, что на август выпадает 13 дней, которые считаются благоприятными для всевозможных дел и начинаний.

Об этом пишет Обозреватель.

Специалисты считают, что период растущей Луны подходит для планирования и новых дел как в карьере, так и в личной жизни.

Что можно делать в растущую Луну

заниматься строительством;

переезжать;

идти в отпуск;

caжать новые растения;

заключать сделки;

инвестировать в прибыльные проекты;

мечтать, планировать, ставить цели;

планировать хирургические операции;

стричь волосы,

заниматься спортом, очищением организма, спа-процедурами;

делать маникюр;

посещать косметолога.

Что нельзя делать в растущую Луну

лениться, быть пассивным;

избавляться от вредных привычек, бросать курить и т.д.;

жаловаться на жизнь, думать о плохом;

садиться на диету – результата не будет;

ссориться, ругаться, выяснять отношения;

голодать, не высыпаться;

одалживать деньги;

по мнению некоторых эзотериков, нельзя совершать действия, направленные на устранение чего-либо из организма (стричься, удалять зубы, делать чистку лица, депиляцию и т.д.), а также рубить деревья и срывать цветы.

Известный украинский астролог Влад Росс считает, что волна терактов может продлится в Украине еще месяц. Как утверждает астролог, минирования и захваты заложников, которые участились в последнее время, связаны с тем, что планета Марс вошла в знак Овна.